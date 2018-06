Rostov ou Rostov? Quand des supporters confondent ces deux villes distantes de 1300 kilomètres

Plusieurs supporters du Mondial 2018 ont connu certaines difficultés dans leurs déplacements en Russie. La raison ? La toponymie de plusieurs villes en Russie, dont celles de Rostov. Une information confirmée par l'agence de presse russe Interfax.

Un groupe de quatre supporters espagnols se sont trompés de ville russe en confondant Rostov Veliki, ville de l'oblast de Iaroslavl, et la ville de Rostov-sur-le-Don, qui accueille des rencontres de la Coupe du monde 2018 et située à près de 1.300 kilomètres de là. Avant la rencontre entre la Suisse et le Brésil, des supporters helvètes ont connu la même mésaventure.

Fort heureusement pour ces deux groupes de supporters, des chauffeurs de taxis ont offert leur aide pour permettre aux fans de rejoindre en temps et en heure Rostov-sur-le-Don.

Après ces différentes déconvenues, plusieurs hôtels, situés à Rostov Veliki, ont pris les devants en annonçant cet imbroglio à leurs clients afin d'éviter d'autres futures erreurs.