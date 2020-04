Coronavirus: les vidéos d'une fête sur un sous-marin britannique font surface, la Royal Navy sur le pont

Le sous-marin, le HMS Trenchant, était alors basé à Devonport (Plymouth) pour réparations, avant qu’il ne poursuive sa mission en mer. L’équipage devait donc rester confiné dans le sous-marin durant les opérations techniques. Plusieurs mois de manœuvres en mer et un confinement forcé ont donc visiblement poussé le commandant à un certain laxisme…

Techno et barbecue

Des vidéos de l’équipage en train de faire une fête et un barbecue pendant que l’immobilisation du sous-marin ont été diffusées sur les médias sociaux. Selon la BBC, on y voit des marins danser et rire, et une source a confirmé que certains d’entre eux avaient bu de l’alcool. Deux marins se sont improvisé DJ, et ont diffusé de la musique techno.

Le quotidien The Sun (sur le site internet où l’on peut voir une vidéo des festivités), précise que deux marins de rang inférieurs ont été sanctionnés pour avoir refusé d’appliquer l’ordre d’un officier supérieur de la base navale de mettre fin aux réjouissances. Le capitaine a, lui, été renvoyé chez lui en permission.

Le correspondant de la BBC pour la défense, Jonathan Beale, a déclaré que le capitaine avait accepté la tenue de la fête, bien qu’il ait été informé des risques encourus.

Pour le moment, du côté des autorités, c’est silence radio. Toujours selon la BBC, un porte-parole de la Royal Navy a déclaré : "Une enquête est en cours. Il serait inapproprié de faire d’autres commentaires".

Le Royaume-Uni, où près de 19.000 personnes sont décédées de la maladie Covid-19, a décrété le 23 mars un confinement de la population qui court au moins jusqu’au 7 mai.

