Coronavirus : les personnes qui achetaient en masse du papier toilette souffraient d'anxiété

Les personnes souffrant généralement d'anxiété étaient les plus susceptibles de dépouiller les supermarchés de leur stock en papier toilette lors de la crise sanitaire provoquée par le coronavirus, conclut une étude germano-suisse publiée vendredi. "Les personnes qui se sentaient le plus menacées ont eu tendance à se ruer sur le papier toilette", écrit l'équipe de recherche dirigée par Lisa Garbe de l'Université suisse de St Gallen, dans une étude publiée dans le journal PLOS One.

L'équipe, qui réunit des chercheurs de l'Université de Münster et de l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutionniste de Leipzig, a observé que le comportement d'achat frénétique pouvait être en partie dû à la personnalité des consommateurs.