Coronavirus: l'autre mode d'emploi d'Ikea pour vous obliger à rester à la maison

Qu’est-ce qu’il vous faut pour rester à la maison en cette période d’épidémie de coronavirus ? Le mode d’emploi du géant suédois de l’ameublement Ikea est on ne peut plus simple : une clé, une serrure et dix rouleaux de papier de toilette. Une mise en garde également : il faut garder la porte fermée.

Cette fiche d’instruction a été postée sur Instagram par la branche allemande d’Ikea. Nom de la fiche : "Stay höme" (restez à la maison) avec un tréma sur la lettre O, caractéristique du Ö que l’on retrouve dans l’alphabet suédois. Le compte instagram d’Ikea Deutschland totalise plus d’un million d’abonnés.

Comme nombre de multinationales dans le monde, Ikea a décidé d’effectuer plusieurs gestes afin de soutenir la lutte contre le coronavirus. En France, par exemple, Ikea a fait un don de 160.000 masques aux hôpitaux et agences locales de santé.