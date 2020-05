Coronavirus : en Suède, vous pourrez bientôt déjeuner en paix (et tout seul)

Vous n’en pouvez plus d’attendre que les restaurants rouvrent en Belgique, après la fin du processus de déconfinement ? En Suède, certains ont trouvé la parade pour allier confinement et restauration. A Värmland, une bourgade à quelque 350 kilomètres de Stockholm, un couple va ouvrir un "établissement" pour le moins minimaliste : une table et une chaise, au beau milieu de nulle part.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la distanciation sociale s’applique à merveille : pas de voisins de table, ni de voisins tout court, et même pas de serveurs. A la place, un système de livraison de la nourriture se fait avec une corde et un panier de pique-nique, venu directement depuis la cuisine.

Rasmus Persson et Linda Karlsson ont eu l’idée de ce mini-restaurant adapté au covid-19 lorsque les parents de cette dernière sont venus chez eux en pleine pandémie. Plutôt que de prendre un risque en les invitant à leur table, ils ont alors eu l’idée d’installer pour les parents une table dans le jardin à une distance raisonnable.

Le restaurant Table for One va ouvrir en août, pour une seule personne (pas même un couple) par jour, dans des conditions un peu particulières. "Nous recevons tout le monde, quelle que soit votre situation financière, explique Linda Karlsson à CNN. Le prix est à la discrétion du client." Elle se prend même à espérer qu’une fois cette crise passée, le concept perdure. "J’ai longtemps rêvé que cela devienne socialement acceptable de dîner seul, avoue-t-elle. Peut-être que nous y arrivons ?" Comme quoi, la pandémie de covid-19 n’a pas fini de changer notre perception des choses.