Coronavirus en Indonésie : confinement et superstitions ou quand des fantômes effectuent les patrouilles

C’est une initiative pour le moins originale que la province de Java, en Indonésie, a mise en place. Les autorités font appel aux fantômes locaux pour patrouiller dans les rues et effrayer les confinés récalcitrants qui s’aventurent dans les rues. Ces "fantômes de linceul" sont supposés être l’âme des morts pris au piège dans le linceul selon la tradition indonésienne.

Dans les rues du village de Kepush à Sukoharj, un village de 5000 habitants, deux volontaires patrouillent pour faire respecter le confinement. Ils sont maquillés de blancs et vêtus d’un linge blanc de linceul… Et dans la pénombre, ils se cachent, patientent calmement, sans bouger… jusqu’à surprendre les habitants qui décident de braver le confinement et de sortir dans les rues du village.

L’effet est garanti. La peur au ventre, surpris comme un soir Halloween, les habitants, téméraires au début, déguerpissent en moins de temps qu’il n’en faut pour le dire. D’ailleurs, ces fantômes locaux n’ont même pas à prononcer un mot.

Dans le monde, plus de la moitié de la population est en confinement dans le but d’endiguer le coronavirus. En Belgique, le confinement censé durer jusqu’au 19 avril prochain pourra être prolongé à l’issue du conseil national de sécurité prévu ce mercredi.