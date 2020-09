Coronavirus en France : en plein discours, Emmanuel Macron s’étouffe avec son masque (et tousse dans sa main)

Emmanuel Macron voulait montrer l’exemple ce mardi, lors d’une visite dans un lycée professionnel à Clermont-Ferrand, dans le centre du pays. Le président français portait un masque en s’adressant aux élèves, mais a dû s’interrompre et demander d’une voix étranglée à en changer, après avoir toussé à plusieurs reprises. Il a donc fait une pause sans masque pour boire un verre d’eau… puis se met de nouveau à tousser, dans sa main, et non dans son coude, comme il est recommandé dans les gestes barrière. "Je vais mettre un masque plus léger parce que j’ai dû absorber un truc du masque", dit-il après qu’on lui en a apporté un nouveau.

Cet épisode quelque peu embarrassant n’est pas sans rappeler les mésaventures de notre ministre de la Justice Koen Geens avec son masque. En mai dernier, il avait fait des pieds et des mains pour l’enfiler, lors d’une visite d’atelier de couture artisanale. Plus récemment, on avait pu observer lors des réunions du CNS que les ministres-présidents n’étaient pas toujours irréprochables sur le port du masque.