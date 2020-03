Coronavirus : des millions de tulipes sauvées de la décharge grâce à une initiative originale

En pleine pandémie de coronavirus, la plus grande industrie horticole du monde se voit contrainte de jeter des millions de plantes et de fleurs surtout, non considérées comme des produits de première nécessité.

Afin d’éviter que chaque jour, des millions de roses et de tulipes soient détruites, des initiatives locales ont vu le jour chez nos voisins néerlandais. Gratuitement ou à petits prix, les bouquets peuvent désormais aller orner les maisons des particuliers mais également les maisons de retraite ou les hôpitaux.

Pour un tarif dépassant rarement les 50 euros, nos voisins peuvent s’offrir ou offrir jusqu’à 200 tulipes, livraison incluse. Une initiative qui a permis jusqu’à présent de sauver près de deux millions de fleurs en leur permettant d’égayer le quotidien de nombreuses personnes. Malheureusement, la livraison en Belgique ne semble pas à l’ordre du jour.