Coronavirus : confinés, les Français se lavent moins souvent que d'habitude

C’est un sondage Ifop réalisé pour le site 24matins. Confinés depuis désormais cinq semaines, les Français adoptent de nouvelles habitudes dont celle, notamment, d’être légèrement plus négligés. Selon ce sondage réalisé sur un échantillon de 1016 personnes âgées entre 18 ans et plus, 67% des Français pratiquent une toilette quotidienne en période de confinement.

Plus on est de fous, plus on se lave

Selon ce sondage il semble que les hommes soient moins enclins à passer sous la douche que les femmes. Alors qu’ils étaient 71% à pratiquer une toilette quotidienne avant le confinement, ils ne sont plus que 61% aujourd’hui. Et 30% des hommes sondés admettent se laver deux fois par semaine.

Chez les femmes, on constate également une petite baisse : elles étaient 81% à déclarer se laver tous les jours avant le confinement, elles sont aujourd’hui 74%.

On constate également que le fait de vivre avec d’autres personnes influe sur les pratiques d’hygiènes des Français. 49% des hommes vivants seuls admettent se laver tous les jours contre 70% pour ceux qui vivent avec au moins quatre personnes. Même constat chez les femmes : 85% des femmes vivant avec au moins quatre personnes disent effectuer une toilette quotidienne, contre 66% pour celles qui vivent seules.

Se changer ? Pour quoi faire !

Côté changement de sous-vêtements, là encore, le sondage Ifop relève un certain "laisser-aller". Comme le note le site 24matins, en période de confinement 68% des hommes changent quotidiennement de sous-vêtement contre 73% avant le confinement. Une nouvelle habitude de vie que les Françaises, à l’inverse, n’ont pas adoptée : 91% changent de sous-vêtements tous les jours pendant cette période (contre 94% avant le confinement).