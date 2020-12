Coronavirus : cinq situations rendues inhabituelles lors de l'année 2020 et qu'on espère retrouver en 2021

Alors que 2021 n’a jamais été aussi proche et que nous sommes nombreux à trépigner d’impatience de tourner la page sur cette année on ne peut plus chahutée, retour sur cinq situations devenues inhabituelles voire bizarre aux yeux d’un monde qui a vécu avec la crainte de la transmission du Covid-19.

Rappelez-vous la dernière fois où vous avez été plongé au cœur d'un rassemblement de plus de dix personnes tout au plus ? Si certains ont pu profiter d'un concert dans le strict respect des mesures sanitaires entre les deux confinements qui ont rythmé l'année 2020 des Belges, la majeure partie des véritables derniers bains de foules dans la mémoire du plus grand nombre doit se situer avant le 12 mars. C'est ce jour-là que les autorités du pays ont proscrit "to utes les activités récréatives, culturelles, folkloriques privées ou publiques, peu importe leur taille" .

Si certains enfants sont parfois frileux à accorder la bise, ils pourraient trouver ces nouveaux compromis pratiques. Comment dira-t-on bonjour à sa famille, ses collègues ou à des inconnus dans le monde où le Covid ne sera plus qu’un lointain souvenir ? Difficile de le savoir mais rien ne vous empêche de garder votre "salut" préféré, après tout, on pourra peut-être retirer certaines habitudes plus confortables de cette crise (car oui, l’auteur de ces lignes se passerait bien de la bise… pour toujours).

Parmi eux, la poignée de main, comme la bise sont déconseillées avant d’être carrément proscrit lorsque le virus s’abat de plein fouet sur notre pays. Aujourd’hui encore rares sont les personnes avec lesquelles on se laisse aller à un petit bisou ou à une poignée de main. Ce genre de salutations ont laissé la place au désormais habituel "check du coude" ou à un simple signe de la main . Et le temps des "bonjour" tels que nous les connaissions dans le monde pré-Covid paraissent aujourd’hui bien loin. D’autant que même lors du premier déconfinement, jamais il n’a été préconisé d’abandonner ces petits gestes de sécurité .

Avoir plus d'un convive à sa table n'est aujourd'hui possible que dans les rediffusions de vieux épisodes de l'émission "Un dîner presque parfait". Et si le fait de voir plusieurs personnes, qui ne se connaissent pas, partager la même table sans distance vous irrite, c'est normal. Depuis le 30 octobre, la règle de la personne de contact unique a modifié nos habitudes, d'autant plus quelques jours après les fêtes où nous avons été restreints à un seul invité. Exit les grandes tables où Mamy est assise entre cousin que vous ne voyez de toute façon qu'à Noël et l'oncle complotiste, cette année, il a fallu faire avec sa bulle et puis c'est tout.

Que vous trépignez déjà d'impatience de pouvoir faire Noël avec une famille plus élargie en 2021 ou pas, vous pouvez vous réjouir d'avoir vécu un Noël 2020 unique qui restera dans les mémoires. Et si vous vivez bien la compagnie de votre seul et unique invité autorisé, il faudra sans doute à nouveau vous habituer à être invité à de plus grandes tablées une fois la pandémie passée.