Coronavirus aux USA : malgré le confinement à Broadway, "la lumière brûle toujours"

New York est bien plus densément peuplé que n’importe quelle autre ville américaine, avec 11.000 habitants par kilomètre carré. Epicentre de la pandémie aux Etats-Unis, la ville a traversé plusieurs crises, dont les attentats terroristes du 11-Septembre 2001 et la grande récession de 2008, mais la tâche n’a jamais été aussi dantesque pour la faire redémarrer.

A Broadway, à l’opéra et dans les musées, on se prépare à des visiteurs masqués et on commence à se faire à l’idée qu’il faudra s’armer de beaucoup de patience.

Regardez, ci-dessous les membres des distributions des Misérables, de 1987 à nos jours, revenir sur scène en mode confiné pour partager cet hymne d’espoir en ces temps difficiles, jusqu’à ce que les scènes du monde entier s’allument à nouveau.

Il est en outre difficile de dire si les touristes (65 millions en 2019), gros acheteurs de billets de "shows", vont revenir en grand nombre.