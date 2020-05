Coronavirus au Pays-Bas : découvrez l'extraordinaire jardin Keukenhof en fleurs, vide de ses millions de touristes

"En tant que véritable hollandais, je suis un grand fan de nos fleurs. Et en tant que photographe de paysage, j’apprécie chaque année notre beau printemps au cours duquel je trouve toujours le temps de photographier les fleurs et de montrer la beauté des fleurs hollandaises au monde entier" explique le photographe Albert Dros.

Keukenhof, est sans doute le plus beau jardin de tulipes du monde et fait la fierté de nos voisins bataves. Chaque année, des millions de touristes visitent ce jardin. Cette année 2020 et sa pandémie mondiale à bousculer beaucoup de choses. Keukenhof est fermé, pour la première fois en 71 ans.

Tous les jardiniers passionnés font leur travail comme d’habitude. Parce que même sans personne, la nature et le spectacle du jardin doivent continuer.

"Cette série de photos est une initiative de moi-même en collaboration avec Keukenhof. Nous visons à montrer la beauté du parc à travers ces images. Dommage qu’il n’y ait pas d’odeur " conclu notre photographe enthousiaste.

Découvrez ici son travail.