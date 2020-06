Coronavirus au Cachemire : en manque de respirateurs il transforme un lecteur cd

Waseem Ahmad Nadaf habite Srinagar au nord-ouest de l’Inde. Inquiet de la pandémie de coronavirus dans son pays et du manque de respirateurs, l’homme a inventé son propre prototype à partir d’un lecteur CD.

"Lorsque cette pandémie a commencé, j’ai lu un article sur le Cachemire, qui disait qu’on avait que 72 respirateurs. C’était en mars" explique l’homme à l’AFP. "J’ai donc commencé à y réfléchir car les pays occidentaux n’avaient plus de respirateurs et la fabrication de masques s’est arrêtée à cause de la pandémie, alors j’ai dû trouver une solution."

Dans sa petite chambre, il fait des dessins, des croquis, monte, assemble… Au final, un drôle d’appareil qui souffle de l’air.

►►► Lire aussi : coronavirus en Inde : dans un hôpital de Delhi, les médecins surchargés "se préparent au pire"