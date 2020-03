Coronavirus : à Venise, l'eau des canaux redevient limpide - 18/03/2020 Avec des millions d'Italiens confinés chez eux partout dans le pays et un secteur du tourisme à l'arrêt, la ville de Venise semble connaître l'un des (rares) avantages de la pandémie du nouveau coronavirus SARS-CoV2 : le retour de la faune aquatique et des eaux bien plus claires, grâce à l'absence de bateaux dans la lagune. Sur les réseaux sociaux, les Vénitiens publient chaque jour des photos et vidéos de bans de poissons nageant dans les eaux habituellement troublées de la Cité des Doges.