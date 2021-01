Coronavirus à Bruges : annulation pour la deuxième année consécutive de la procession du Saint-Sang

La procession du Saint-Sang ne parcourra pas non plus les rues de la Venise du Nord en 2021, ont décidé mercredi l'asbl organisatrice de l'événement ainsi que les autorités communales brugeoises. Il n'est en effet pas possible, selon les organisateurs, d'organiser la procession en raison de la pandémie de coronavirus.

La procession parcourt les rues de Bruges depuis 1304 et, comme l'an dernier, l'édition 2021 qui devait se dérouler le 13 mai n'aura donc pas lieu.

Nous avons longtemps eu bon espoir

"Nous avons longtemps eu bon espoir", explique Nico Blontrock, l'échevin brugeois de la Culture. "Avant même la période estivale, au début des préparatifs de l'édition prévue pour le 13 mai 2021, nous comptions sur une forme suffisamment élevée d'immunité de groupe après la campagne de vaccination. Toutefois, ce n'est pas réaliste."

Les préparatifs de la procession commencent habituellement en avril. De grands groupes de figurants commencent alors à répéter mais ce n'est pas possible cette année en raison des circonstances.

Les organisateurs prévoient en outre chaque année des nouveautés. "Pour l'édition 2020, grâce à la Loterie Nationale, nous avions inclus un tout nouveau groupe qui devait présenter un spectacle de rue unique."

"Un tout nouveau carillon devait être présenté lors de cette édition qui sera dès lors dévoilé le jeudi 26 mai 2022", précise Matthieu Clarysse, coordinateur général de la procession du Saint-Sang.