Coronavirus à Bali : une influenceuse expulsée après s'être peint un faux masque sur le visage

Deux influenceurs vont être expulsés de Bali pour une vidéo sur laquelle une jeune femme se promène avec un faux masque anti-Covid peint en maquillage dans un magasin, pour voir si le public se laisse prendre.

Les autorités de l’île touristique indonésienne ont confisqué les passeports du youtubeur taïwanais résidant aux Etas-Unis Josh Paler Lin et de sa partenaire russe Leia Se à cause de cette plaisanterie devenue virale sur les réseaux sociaux.

"Nous allons les expulser" a indiqué vendredi Jamaruli Manihuruk, le responsable des affaires juridiques de l’administration balinaise. "On doit attendre que des vols soient disponibles vers leurs pays respectifs, nous espérons que cela sera le cas bientôt", a-t-il indiqué.

Dans la vidéo mise en cause, la jeune femme entre dans un supermarché et s’étonne que presque personne ne remarque qu’elle a un masque bleu peint sur le visage et non un masque véritable.

La vidéo a déclenché des protestations à Bali qui tente de juguler l’épidémie de Covid-19 avec des règles sanitaires strictes.

Les étrangers risquent sur l’île une amende d’un million de roupies (57 euros) s’ils ne portent pas de masque, puis une expulsion s’ils sont pris une deuxième fois.

Cette affaire vient s’ajouter à une liste grandissante d’incidents impliquant des étrangers qui ont choqué les Balinais pour leur manque de respect envers leur culture.