Coronavirus : 6 initiatives parmi les plus insolites pour encourager la vaccination à travers le monde

Les campagnes de vaccination n’ont pas de limite. Entre loteries, joints ou argent, certains pays ne lésinent pas sur les moyens pour encourager leurs citoyens à se faire vacciner. Compilation des initiatives les plus insolites.

Des armes en Virginie Occidentale

Début juin, la Virginie occidentale comptait l’un des taux de vaccination les moins élevés des États-Unis. C’est ainsi que l’État américain a décidé d’organiser une loterie pour chaque citoyen vacciné. A la clé : bière gratuite, bourses d’études ou encore billets pour des parcs d’attractions. Et surtout, comme le raconte le journal Forbes, cinq fusils de chasse personnalisés et cinq carabines.

Des joints à Washington

"Joints for Jabs", littéralement "des joints contre une piqûre". Dans l’État de Washington, toute personne vaccinée âgée de plus de 21 ans se voit offrir un joint préroulé après vaccination. D’après la presse anglo-saxonne, les magasins de cannabis agréés par l’État ont reçu le feu vert pour distribuer les pétards. La mesure date de début juin, et prendra fin le 12 juillet.