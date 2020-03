Confinement : 29 musiciens se réunissent en vidéoconférence pour jouer Bella Ciao (vidéo)

En Serbie aussi, l’heure est au confinement pour enrayer l’épidémie de Coronavirus. Et ce même si le pays ne fait pas partie des plus touchés selon les dernières données disponibles (222 cas détectés à ce jour, deux décès et deux guérisons).

Dans ce pays, écrit Le Figaro, "l’état d’urgence et le couvre-feu ont été instaurés", et le confinement requis. Des mesures que n’a pas respecté Luka Jovi, joueur de foot au Real de Madrid. Il est sorti dans les rues de Belgrade pour faire la fête… avant de présenter ses excuses, comme le rapport RMC sur son site internet.

Comme en Belgique, la vie culturelle serbe est presque à l’arrêt. "Presque", puisque certains trouvent encore le moyen de se "réunir" pour jouer. Une séance de répétition virtuelle pour le coup. C’est le spectacle offert par 28 musiciens et un chef d’orchestre du théâtre national serbe. Violonistes, violoncellistes, flûtistes… ils ont organisé un appel en vidéoconférence pour interpréter Bella Ciao, un chant de révolte italien bien connu qui a connu un regain de popularité avec la série de Netflix "Casa de Papel".

Une scène à découvrir en vidéo ci-dessus.

