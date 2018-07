Comment se battent les girafes ?

Des cous qui se transforment en véritables massues et des échanges de coups de tête impressionnants. Voici comment les girafes se battent.

Il leur sert principalement à aller chercher à manger ou à se baisser pour boire. Pourtant, les girafes utilisent également leur cou pour…se battre.

Des concours de force

Généralement, les girafes sont des animaux paisibles qui vivent dans des troupeaux ouverts. Toutefois, les mâles aiment s’affronter lors de concours de force, appelés "necking" en anglais. Il s’agit pour eux d’utiliser leur cou, de près de deux mètres, afin de se donner des coups de tête. Le but de ces joutes ? Faire perdre l’équilibre à son adversaire et assurer sa domination. Le vaincu repart alors tête et oreilles basses pour marquer sa soumission.

À moins que l’accouplement avec une femelle soit l'enjeu, les affrontements entre girafes mâles sont rarement violents. Ils se finissent même par des gestes affectueux voire des accouplements entre mâles.