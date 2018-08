Comment le caméléon attrape-t-il sa proie ? 

Sans bouger de leur branche, les caméléons peuvent capturer des animaux pesant jusqu'à 30 % de leur poids. Mais comment font-ils ?

Mouche, papillon, araignée... Les caméléons s’offrent des proies de choix... et ne se laissent pas impressionner. Grâce à des yeux mobiles qui leur offrent un champ de vision de 180° à l'horizontale et 90° à la verticale, ils repèrent aisément leur proie.

Une arme extrêmement puissante

Pour les attraper, ils utilisent une arme très puissante : leur langue. Elle se déploie en effet avec une extrême rapidité. En 1 centième de seconde, elle peut passer de 0 à 96 km/h chez certaines espèces. En longueur, elle peut s'étendre jusqu'à 2,5 fois la taille de leur corps et sa précision est tout simplement redoutable. Le choc avec la proie est tellement fort que celle-ci est assommée et reste collée à leur salive qui est 400 fois plus visqueuse que celle de l'homme. Il ne reste aux caméléons qu'à replier leur langue pour l'avaler. Pour pouvoir tenir dans leur bouche, leur longue langue est compressée en accordéon autour d'un os pointu. Cela crée un effet de ressort qui permet de propulser sa langue encore plus rapidement. Très souvent, l'action dure moins d'une seconde.