Climat: bientôt un iceberg à l'effigie de Donald Trump

Que Donald Trump soit un climato-sceptique n’est plus un mystère pour personne. Son retrait de l'accord de Paris, en est une des illustrations. A défaut de voir son auguste visage ajouter sur le Mont Rushmore, aux côtés de 4 ex-présidents illustre, le président des Etats-Unis pourrait se consoler avec un iceberg taillé à sa mesure.

C’est le projet ambitieux de l'association finlandaise Melting Ice qui voudrait ainsi éveiller les consciences en général et celle de Donald Trump en particulier, aux dangers avérés du réchauffement climatique.

L’ambition de ses promoteurs est de réaliser une sculpture de 35 mètres de haut à partir d’un assemblage de blocs de glace. La tête de Donald Trump, placée sur un glacier en Arctique, aurait tout le loisir de fondre petit à petit sous les effets du réchauffement.

Pour Nicolas Prieto, président de Melting Ice, il s’agit de donner au réchauffement climatique un symbole concret de son existence. L’initiative est qualifiée de "projet d'art scientifique".

Selon le site It's Nice That, si le projet du mont Trumpmore se concrétise, le monument deviendra la plus grande sculpture de glace du monde. Mais pour cela, il faut réunir 400 000 euros. Une fois le montant atteint, il faudra un mois de travail pour créer ce monument de l’éphémère.