Cinquante ans après, le célèbre couple de Woodstock retourne sur la plaine où s'est tenu le festival

C'est un des clichés les plus célèbres du siècle dernier : ce couple enlacé, une couverture posée sur leurs épaules, entourés de la foule assistant au fameux festival de Woodstock en 1969, ce festival de musique considéré comme un des festivals qui aura changé l'histoire du rock and roll, et rassemblement emblématique de la culture hippies de l'époque.

Bobbi et Nick Ercoline sont toujours ensemble, et sont retournés sur la plaine où s'est tenu le festival, cinquante ans après. "Quand est-ce que cette photo a été prise ? Je ne m'en souviens plus, raconte Bobbi. Je me souviens bien de la foule autour de nous, je me rappelle de la couverture... Je me souviens de quelques bribes de cette journée. Mais je ne me souviens pas du tout de ce que je pensais ou ce que je ressentais au moment [où la photo a été prise]. Et toi ?"

"Je me souviens juste de m'être réveillé le matin, me lever, prendre ma petite amie dans mes bras... Et quelqu'un nous a pris en photo. Je ne me souviens même pas que cette photo ai été prise." répond son mari, Nick.

Wade Lawrence, directeur duMeusée de Bethel Woods, explique l'importance de ce cliché. "Le mot est utilisé à outrance, mais cette photographie est icônique. Elle symbolise le festival, toutl'amour et l'unité du festival. La photo de Burke Uzzle capture ce moment, et nous sommes vraiment chanceux que Nick et Bobby soient toujours là pour partager leur histoire avec nous."