"Chokran bezef, frérot!": quand la STIB grille un fraudeur sur Twitter et lui répond avec humour

Community manager, le job du futur? - Les Décodeurs - 18/02/2018 Est-il encore possible aujourd'hui pour une marque de se passer des réseaux sociaux? Sans doute que non. Dans la stratégie marketing d'une marque, le community manager joue donc un rôle crucial. Crucial, mais pas encore très défini! Il dépend d'une entreprise à l'autre, se construit sur le terrain, et est en évolution perpétuelle. Mais, petit à petit, on en dessine les contours. Le FOREM a lancé récemment un travail en ce sens. Qui sont les community managers, comment travaillent-ils, comment perçoivent-ils leur boulot? On en discute avec Damien Renard, du Media Social Lab (UMons) et Florence Manente, community manager à la STIB.