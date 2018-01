Chine: une rare naissance de quintuplés tigre de Mandchourie

Selon les gardiens du zoo de Longsha, dans le nord-est de la Chine, les quintuplés sont nés le 9 décembre 2017.

Ce n'est pas très souvent qu'un tigre de Mandchourie donne naissance à des quintuplés et il est encore plus rare que tous les cinq survivent. Les cinq petits sont actuellement en bonne santé et sont élevés par leur mère.

Le tigre de Mandchourie, aussi appelé tigre de Sibérie, est une espèce en danger critique d'extinction et figure sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) pour les espèces menacées.

La Chine fait beaucoup d'efforts pour augmenter sa population, malgré le fait que l'élevage en captivité est très difficile.