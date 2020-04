Chine : les pandas du zoo de Hong Kong s’accouplent pour la première fois en 10 ans

Tous les zoologues le savent, les pandas géants ne sont pas les animaux les plus actifs dans la reproduction, surtout en captivité. C’est même un euphémisme : la période de chaleurs ne dure que quelques jours par an, et si l'on en croit le centre de recherche sur la reproduction des pandas de Chengdu, en Chine, seuls 10% des individus s’accouplent. Une situation difficile à expliquer, et qui rend encore plus complexe la survie de l’espèce.

►►► À lire aussi : Un tigre d’un zoo de New York testé positif au coronavirus

Pour résoudre ce problème de libido, de nombreuses techniques ont été utilisées, comme le fait de diffuser aux pandas des vidéos de leurs semblables en pleine reproduction, ou de leur administrer des médicaments. Mais il semblerait qu’à Hong Kong, ce soit la crise du coronavirus qui indirectement a pu servir de déclencheur. Pour la première fois en dix ans, les pandas Ying Ying et Le Le se sont accouplés dans le zoo de la ville.