Charlotte et John, le couple marié le plus âgé du monde fête ses 80 ans d'union

A 105 et 106 ans, Charlotte et John forment le plus vieux couple marié du monde, consacré par le Guiness Book des records. Originaires du Texas, ils célébreront officiellement leurs " noces de chênes" ce dimanche 22 décembre, expliquent nos confrères de CNEWS.

Les deux tourtereaux se sont mariés en 1939. C’est cinq ans plus tôt, à l’université d’Austin qu’ils se sont rencontrés à l’Université d’Austin, en cours de zoologie. Le hasard fait que John est installé en classe, juste derrière Charlotte : "Elle a regardé par-dessus son épaule et a souri. J’ai alors su que je voulais l’inviter pour un rendez-vous", relate John.