Changement d'heure : les étonnantes subtilités en vigueur aux Etats-Unis

Si tout s’est passé comme prévu, votre smartphone a dû changer d’heure de lui-même dans la nuit de samedi à dimanche. Nous sommes en effet passés à l’heure d’été, un mécanisme qui n’en finit pas de susciter des débats. Le principe devrait être abandonné en Europe dès 2021.

Mais comment cela se passe-t-il en Amérique du Nord ? Les Etats-Unis changent aussi d’heure deux fois par an… enfin presque. Les îles américaines situées dans l’océan pacifique, parmi lesquelles Hawaï, restent à l’heure d’hiver toute l’année.

Quant aux autres Etats américains, il n’y a que l’Arizona qui ne change pas d’heure… et encore. Comme l’expliquait francetvinfo.fr en 2016, « le territoire Navajo change d’heure l’été. À l’intérieur de ce territoire, la réserve Hopi reste à l’heure de l’Arizona, donc ne change pas d’heure ».

Si la majorité du territoire des Etats-Unis et du Canada change bien d’heure comme en Europe, cela ne se fait pas au même moment que sur le « vieux continent ». L’Amérique du Nord est passée à l’heure d’été le 10 mars dernier. L’heure d’hiver, ce sera pour le 3 novembre, contre le 27 octobre pour nous.

Une question de business

Comment expliquer ce décalage de changement d’heure par rapport à l’Europe ? L’idée remonte aux années 80. A l’époque, c’est… l’industrie du barbecue qui sollicite les élus du Congrès. « Pour elle, un mois d’été supplémentaire représente une hausse de 200 millions de dollars de ventes », racontait Le Figaro en 2013. Le secteur du golf et la grande distribution se joignent à la demande et, en 1986, la loi change concernant l’heure d’été.

L’heure d’hiver a, elle, été reportée de quelques semaines sous la pression de l’industrie du bonbon à partir de 2007. Avec une période de l’heure d’été allongée jusqu’à début novembre, c’est Halloween qui bénéficie d’une journée plus longue. « Les petits Américains ont donc une heure de récolte supplémentaire avant le coucher du soleil. Une aubaine pour les marchands de confiseries », poursuit Le Figaro.

Signalons enfin que d’autres grandes puissances ne changent plus d’heure. C’est le cas de la Chine depuis 1992 et de la Russie depuis 2011. Comme l’expliquait une dépêche de l’Agence France-Presse cette année-là, le président Dmitri Medvedev voyait dans cette décision une façon de « protéger les Russes du 'stress et de maladies' provoqués par le changement horaire, qui déstabilise le rythme biologique de l’homme et est par ailleurs désagréable pour les animaux ».