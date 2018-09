Cette vidéo en skateboard et rollers dans Bruxelles va vous donner le tournis

"Les cascades les plus folles partout dans le monde" : c'est la promesse faite par le réalisateur Devin Super Tramp (de son vrai nom Devin Graham) sur sa page Facebook "Insane Stunts". Depuis plusieurs années, cet Américain publie sur YouTube des vidéos toujours plus incroyables où se mélangent chutes dans le vide, courses de vitesse et acrobaties en milieu urbain.

Devin Graham était le mois dernier à Bruxelles, comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessus. Dans ce clip de trois minutes, il suit à la trace Jose Angeles, une star du skateboard et du roller. Nous voilà entraînés dans les rues de Bruxelles, depuis le Cinquantenaire, jusqu'à la place Poelaert, en passant par la Grand-Place et l'Atomium.

Le tout est filmé en très haute définition et avec un "steadicam" offrant une stabilité à toute épreuve à la caméra. De quoi faire la promotion de visit.brussel, l'agence bruxelloise du tourisme, dont le site internet figure dans les liens de la vidéo sur YouTube...