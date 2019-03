Cet américain de 16 ans résout un Rubik's cube avec ses pieds en 16,96 secondes

Dans les records du monde insolites, Daniel Rose-Levine a fait fort pour l'année 2018… Il a résolu un Rubik’s cube avec ses pieds en 16,96 secondes lors de championnats à Heartland, battant ainsi le record du monde Guinness. Le précédent record date de 2015 et était détenu par Jakub Kipa avec 20,57 secondes.

Dans cette courte vidéo datant du 11 mars dernier, il reproduit le même exploit au Musée National des Mathématiques de New York.

« Je résous les Rubik’s Cubes depuis l’âge de 11 ans. Il y a cinq ans, j’ai commencé à concourir, et à un moment donné, j’ai commencé à les résoudre avec les pieds. Il s’avère que je suis assez bon et j’ai réalisé que je pouvais obtenir le record du monde. J’ai donc continué à pratiquer et j’ai obtenu le record du monde », explique le jeune homme de 16 ans.

Autres records de Rubik’s cube

Autre record impressionnant en la matière pour 2018 : Que Jianyu, un jeune garçon de 13 ans d’origine chinoise, a battu le record du monde Guinness du temps le plus rapide pour résoudre trois Rubik’s Cubes avec les mains et les pieds, en même temps.