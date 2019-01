Ces youtubeurs restaurent de vieux objets rouillés... et ça fait des millions de vues

Un vieux morceau de métal rouillé sorti tout droit d'un hangar oublié ou déniché sur l'étal d'un brocanteur : voilà ce qui passionne quelques amateurs de restauration d'objets anciens sur YouTube. Ils s'appellent "My Mechanics", "TysyTube Restoration" ou encore "Random Hands" et leurs vidéos reposent toutes sur le même principe. Un objet vieux de plusieurs décennies patiemment démonté, puis plongé dans un bain d'acide pour retirer la rouille, avant d'être poncé, remonté pièce par pièce et repeint. Comme s'il venait à peine de sortir de l'usine.

Toutes ces vidéos ont un point commun : pas de commentaire, quelques phases en accéléré, parfois des explications sur les techniques utilisées... Et les internautes répondent présents. Certains clips dépassent allègrement le million de vues.

"La meilleure des thérapies"

Dans les commentaires, certains s'étonnent d'avoir regardé la vidéo en entier, comme hypnotisés par le travail du métal. D'autres apportent des précisions historiques sur les objets utilisés, ou critiquent les choix faits par l'auteur de la restauration. "C'était très satisfaisant à regarder", peut-on lire dans les commentaires d'une vidéo (à voir ci-dessus) montrant le nettoyage d'un étau. "Je ne sais pas pourquoi YouTube m'a recommandé cette vidéo, mais je l'ai regardée en entier et vous avez fait un travail incroyable", ajoute un autre. Pour un troisième, c'est tout simplement "la meilleure des thérapies. Fascinant".