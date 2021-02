Ces photos du Mont Saint-Michel sous la neige sont-elles bien réelles ?

On est tellement habitués à voir des photos manipulées sur les réseaux sociaux qu’on en finit par douter de tout. Surtout quand c’est beau. Exemple pratique avec ces clichés du Mont Saint-Michel sous la neige. Les images, aux allures féeriques, ont été massivement likées et partagées sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Mais sont-elles bien réelles ? La réponse est oui… et l’une d’elles est même un peu belge.

"On n’était pas les seuls, se souvient-il. Les gens dans la région ne sont pas habitués à voir de la neige. On devait être une petite dizaine. Et c’est un lieu assez connu sur Instagram parce qu’il est très photogénique. Heureusement qu’on a été le matin parce que la neige fondait assez vite."

Le photographe, récemment sacré "Aerial Photographer of the Year 2020", veut changer un peu sa perspective. Il sort son drone qu’il positionne à 2m50 du sol. Soit "un peu plus haut que ce que je pouvais prendre comme photo avec mon appareil photo basique. Je voulais qu’on voie cet effet de spirale d’un peu plus haut. A hauteur d’humain, on la voit, mais elle est moins mise en valeur".

Deux jours après la mise en ligne sur son compte Instagram, la photo est reprise et repartagée un peu partout pas toujours créditée de son nom. Pas de quoi fâcher l’artiste. "C’est un peu le jeu, sourit-il. J’ai beaucoup de reposts tous les jours, ça me fait très plaisir, ça fait augmenter ma notoriété et la possibilité que des gens puissent me contacter pour d’autres boulots."

Une autre photo, un peu semblable

Sébastien Nagy l’a bien dit : il n’était pas seul mercredi dernier. Une autre image a récolté 36.000 likes sur Twitter. Elle a été prise par le photographe Mathieu Rivrin un peu plus tôt dans la journée. "La baie du Mont Saint-Michel a pris depuis hier des allures de banquise avec de la neige qui est venue recouvrir ces paysages si jolis", écrivait-il le 11 février dernier sur son compte Facebook.

Sur le réseau social, Mathieu Rivrin partage aussi d’autres clichés de son "expédition au pôle Nord normand de la fin de nuit aux premiers rayons du soleil". Un phénomène qui n’a pas non plus échappé aux satellites de Copernicus, le programme européen d’observation de la Terre de l’Union européenne, comme on peut le voir dans la vidéo en fin d’article.