Ces étonnantes traditions en vigueur à l’université d’Oxford, où la princesse Elisabeth entame des études

La princesse Elisabeth a fait sa rentrée à l'université d'Oxford ce lundi 4 octobre. Une institution souvent qualifiée de "prestigieuse" où elle étudiera l'histoire et la politique pendant trois ans.

Oxford, c'est aussi une ville aux bâtiments centenaires et un univers qui ne manque pas de traditions dont les Britanniques ont le secret.

Le début de l'année académique est marqué par une cérémonie de "matriculation" au cours de laquelle les étudiants deviennent officiellement membres de l'université. Cette année, ce sera le samedi 16 octobre.

Les nouveaux venus sont alors rassemblés dans le Sheldonian Theatre, tous vêtus d'un ensemble noir et blanc. Un attirail résumé sous le nom de "sub fusc". Face à eux, des officiels se saluent solennellement et prononcent quelques formules en latin. Les bacheliers font alors leur entrée dans la grande famille universitaire.

Ces jeunes hommes et jeunes filles reviendront à cet endroit quelques années plus tard, le jour de leur "graduation", autrement dit la remise des diplômes.

Par ailleurs, au cours de leurs études et de leur vie dans les différents "Colleges", tous prendront soin de respecter les règles concernant l'utilisation des pelouses (elles sont toutes résumées ici). A Oriel College, c'est écrit dans le règlement à la page 40, certains gazons sont accessibles seulement à certaines heures pendant le "trinity term" qui va d'avril à juin. Et pas pour y faire n'importe quoi. Une zone est réservée à la discussion et au croquet, une autre au jeu de "bowls" (une sorte de pétanque à la mode britannique).