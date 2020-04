Cédric Klapisch réalise un envoûtant ballet virtuel avec les danseurs de l’Opéra de Paris

En ce temps d’arrêt des spectacles à l’Opéra national de Paris grâce à des membres issus des trois corps artistiques de l’institution, l’Orchestre, les Chœurs et le Ballet ont tenu à remercier à leur manière tous ceux qui sont aujourd’hui en première ligne dans la lutte contre la pandémie dans une superbe vidéo réalisée par Cédric Klapisch.

Chacun chez soi, les danseurs se sont filmés en train de danser pour "Dire merci". Vous verrez ainsi les artistes comme jamais, chez eux, avec leur famille, dehors, dedans, dans la baignoire...

Prokofiev pour exprimer la peur, l’espoir, puis enfin une volonté de relever la tête

"C’est après avoir reçu un lien Twitter sur la vidéo réalisée par le Ballet de Rome, qu’est venue l’idée de réaliser une vidéo avec mes collègues du Ballet de l’Opéra de Paris. L’image était simple : les danseuses et danseurs dans leur quotidien de confinés continuant à s’entraîner malgré les espaces exigus, la vie familiale, le manque des proches. Non seulement, cette vidéo était la preuve quel que soit le métier, nous devions rester chez nous, mais aussi un formidable message de remerciement et de soutien envoyé à l’ensemble des personnes qui œuvrent pour que nous puissions bientôt retrouver nos studios, nos salles de spectacle et surtout notre public" explique la célèbre institution culturelle dans le commentaire de sa vidéo.