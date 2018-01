Ce dimanche est la journée mondiale des câlins

Après le "Blue Monday" de lundi, journée la plus déprimante de l'année, on se réconforte ce dimanche pour la "journée mondiale des câlins".

Baisse de tension, humeur améliorée

Connue outre-Atlantique sous le nom de "National Hugging Day", cette journée est célébrée depuis plus de 30 ans aux Etats-Unis et s'est répandue, depuis, à travers le monde. L'objectif? Encourager les amis et les personnes d'une même famille à se prendre dans les bras quelques instants.

Un réconfort bienvenu en cette période hivernale, connue pour son pic de dépressions, et qui serait plus utile qu'on pourrait l'imaghiner. Selon une chercheuse américaine, les câlins élèveraient les niveaux de sérotonine et amélioreraient ainsi l'humeur. Câliner nous ferait également relâcher de l'ocytocine, qui crée de l'attachement dans une relation, augmenterait la circulation du sang et baisserait notre tension.

