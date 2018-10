"Catwalk": un chat s'incruste sur le podium d'un défilé à Istanbul

Le mot "Catwalk", qui signifie podium en anglais n'a jamais si bien porté son nom que vendredi dernier à Istanbul. Lors d'un défilé dans la ville turque, un chat de gouttière s'est invité sur l'estrade, volant littéralement la vedette aux mannequins qui déambulaient devant les spectateurs.

Ce défilé aurait pu être tout ce qu'il y a de plus traditionnel. Des silhouettes féminines, élancées et tirées à quatre épingles font des allers-retours sur une longue scène. Soudain, un chat blanc tacheté apparaît aux côté des mannequins. Loufoque, cette scène a été filmée par plusieurs personnes dans le public et massivement partagée sur les réseaux sociaux.

Professionnelles, les jeunes femmes en plein défilé n'ont pas réagit. Le félin est d'abord apparu paisible, avant de se mettre à donner des coups de pattes sur les jambes des mannequins puis de s'avancer le long de l'estrade.

Istanbul est souvent qualifiée de "ville des chats", d'une part car ils sont nombreux dans les rues de cette cité mais aussi parce qu'ils sont chéris par les habitants de la ville. Pas étonnant donc que personne ne tente de chasser cet animal indésirable en plein défilé.