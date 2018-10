C'est l'histoire (vraie) d'un cheval qui rentre dans un café...

Ca sonne comme un début de blague, mais c'est pourtant la stricte réalité: lundi dernier, dans un bar-tabac de Chantilly, au nord de Paris, les clients ont vu débarquer... un cheval à l'intérieur du café, raconte Ouest-France.

Les faits datent du lundi 24 septembre mais c'est seulement à partir du week-end suivant que la vidéo s'est viralisée (elle compte aujourd'hui plus de 300.000 vues).

Il faut dire que Chantilly est un haut-lieu de courses hippiques et c'est précisément de l'hippodrome, situé à environ 1 km de là que l'animal se serait échappé. "Entre la piste et les écuries, sa cavalière est tombée, raconte à Ouest France son entraîneur, Jean-Marie Béguigné. La pouliche s’est échappée en allant sur la route, en traversant un rond-point avant de rentrer dans ce bar. C’est un fait exceptionnel. Elle était affolée et a pris une décision contraire à sa nature."

Côté bar, on s'amusait certes de la situation, mais après une belle frayeur quand même: "Cinq minutes plus tôt, il y avait encore vingt personnes au comptoir. Mais elles étaient parties prendre leur train de 9 h 55" relevait Stéphane Jasmin, propriétaire depuis un an du commerce. "Elle est rentrée en poussant la porte. Elle a galopé à fond jusqu’au coin PMU. Puis, la pouliche a fait demi-tour en cassant une table et des chaises. C’est la première fois que cette histoire arrive dans le monde!"

Ni les clients, ni la pouliche n'ont heureusement été blessés. "Elle n’a aucun traumatisme, ni angoisse. Sa cavalière a même tenu à la remonter depuis" conclut l’entraîneur.