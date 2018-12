Brexit: "Mon précieux accord", quand Gollum parodie Theresa May

"Nous sommes dans un sale pétrin, mes précieux, et il n'y a qu'une seule issue. Nous le voulons. Nous en avons besoin!" Andy Serkis, l'acteur du "Seigneur des anneaux" qui incarnait Gollum, a fait revivre son rôle le temps de quelques minutes pour parodier Theresa May.

On y voit la Première ministre britannique assise, de dos, dans une pièce sombre du 10 Downing Street. Un assistant lui apporte un exemplaire de l'accord du Brexit.

Theresa May commence alors une conversation avec elle-même, tout comme ce cher Gollum avec son autre personnalité, bien plus gentille, Smeagol. "Nous reprenons le contrôle, argent, frontières, lois, passeports bleus", dit May-Gollum. "Non, cela fait mal aux gens, les rend plus pauvres", répond May-Smeagol.

Les deux personnalités bataillent alors, l'une expliquant que la population désire un second referendum, l'autre crachant, "Je le trouve et le négocie. Nous le voulons! Nous devons le faire!".

Finalement, le calme revient. Le personnage se penche et prend l'accord du Brexit dans les mains en disant: "C'est l'accord, c'est le mien. Mon Brexit.". De quoi offrir la comparaison entre le Brexit et le précieux anneau que vénère tant Gollum dans la trilogie de Peter Jackson.

La vidéo se termine par un appel à un nouveau referedum: "Le vote populaire. Nous le voulons".

Nommée "LEAKED: Footage From Inside No. 10 Downing Street!" rassemble déjà plus d'un million de vues sur les réseaux sociaux.