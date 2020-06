Brésil : un rideau à bisous et câlins pour briser la solitude des aînés

L’idée est simple et originale à la fois. Un grand rideau en plastique est installé verticalement dans une pièce de la résidence. D’un côté, les locataires, de l’autre leur famille. Le rideau est muni de grandes poches pour que visiteurs et résidents puissent y glisser leurs bras. Il est désinfecté avec soin par les infirmières après chaque passage.

"À cause de la pandémie, je ne pouvais pas lui rendre visite, d’autant plus que vu mon âge, je fais aussi partie du groupe à risque. C’est un excellent système, c’est génial de pouvoir la prendre dans mes bras", s’émeut ce fonctionnaire retraité. "Nous étions 12 frères et sœurs et elle est pratiquement une mère pour moi, elle ne s’est pas mariée pour s’occuper de nous", conclut-il.

"Quand on a vu que cette pandémie allait durer longtemps, il fallait trouver un moyen sûr pour que les familles puissent voir les résidents et que les personnes âgées sachent que leurs proches pensent à eux", explique Maira Martins, ergothérapeute à la maison de retraite.

L’Etat de Sao Paulo est le plus riche et le plus peuplé du Brésil, avec 46 millions d’habitants, mais aussi le plus touché par le coronavirus, avec 172.875 cas confirmés et 10.581 décès, selon le dernier bilan officiel.

Le Brésil est le deuxième pays au monde qui compte le plus de morts (42.720) et de personnes contaminées (850.514), après les Etats-Unis.