Brésil : le président Bolsonaro raillé sur le thème de la crevette

Depois de encherem a paciência do Wagner Moura por comer camarão durante a exibição do filme Marighella em uma ocupação do MST, agora o Bolsonaro precisou ser internado por não mastigar um camarão!



Tem coisas que eles não digerem! ????????

???? @raphabaggas pic.twitter.com/kKJ4Q1FBxE