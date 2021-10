Bosnie : lassé de faire des travaux à la demande de sa femme, il construit une maison rotative

Parce que, selon ses dires, il en avait assez de faire des travaux dans la maison familiale pour satisfaire les désirs d’aménagement intérieur changeant de son épouse, un Bosniaque autodidacte a conçu une maison rotative : "Quand je construisais notre maison familiale, une chambre à coucher se trouvait de ce côté et une chambre d’enfant de l’autre côté. Après, ma femme n’aimait pas ça, elle a dit qu’il fallait la tourner de l’autre côté pour que le salon soit à côté de la route… Puis j’ai changé l’intérieur, j’ai cassé les murs, et j’ai eu les mêmes problèmes au rez-de-chaussée. J’en ai eu assez de ses plaintes et des travaux constants et j’ai dit : 'Je vais te construire une maison rotative pour que tu puisses la faire tourner comme tu veux, même l’entrée elle-même. Ainsi, si tu vois arriver des invités indésirables, tourne l’entrée de l’autre côté", raconte Vojin Kusic à Reuters.