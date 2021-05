Bill et Melinda Gates mettent fin à leur histoire après 27 ans de mariage

Bill Gates, le fondateur de Microsoft, a annoncé sur Twitter qu’il se séparait de sa femme, Melinda Gate après 27 ans de mariage.

"Après beaucoup de réflexion et beaucoup de travail sur notre relation, nous avons pris la décision de mettre fin à notre mariage, indique le tweet. Nous avons élevé trois enfants incroyables et construit une fondation qui travaille partout dans le monde pour permettre à tous de mener une vie saine et productive", poursuit-il.

améliorer les soins de santé et de réduire l’extrême pauvreté. Pour rappel, le couple a fondé une organisation philanthropique, la Fondation Bill et Melinda Gates , en 2000 qui a plusieurs objectifs commesanté

►►► À lire aussi : Malgré une année bousculée par la pandémie, on dénombre toujours plus de milliardaires selon le classement de Forbes "Nous continuons de partager notre conviction en cette mission et nous continuerons notre travail ensemble à la fondation, mais nous ne croyons plus que nous pouvons grandir ensemble en tant que couple dans cette prochaine phase de notre vie". Bill Gates est considéré comme un des hommes les plus riches au monde, avec une fortune estimée à 124 milliards de dollars, selon Forbes.