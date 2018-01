"Bienvenue à Llanfair­pwll­gwyn­gyll­go­gery­chwyrn­drobwll­llan­tysilio­gogo­goch". Repostée sur Twitter ce 2 janvier 2018, cette vidéo de "Great Big Story" a eu un certain succès en 2017 avec plus de 600.000 vues sur You Tube.

Avec ses 58 caractères (mais 51 lettres galloise ou le Ch et le "ll" ne forment qu'une seule lettre), c'est en effet le nom de lieu le plus long d'Europe. Et il s'agit en fait d'une astuce marketing touristique décidée en... 1860, pour avoir le privilège d'avoir le nom le plus long d'une gare ferroviaire en Grande-Bretagne, le nom original de l'endroit étant Llanfair Pwllgwyngyll.

Il ne s'agit toutefois pas du plus long toponyme (nom de lieu) du monde, celui-ci étant le privilège de Taumata­whakatangihanga­koauau­o­tamatea­turi­pukaka­piki­maungah­oronuku­pokai­whenuaki­tanatahu et ses 85 lettres, une colline de Nouvelle-Zélande située sur l'île du Nord et culminant à 305 mètres d'altitude. Son nom signifierait en français "Le sommet où Tamatea, l'homme aux gros genoux, qui dévalait, avalait et grimpait des montagnes, le marcheur invétéré, joua de sa flûte à un être cher".