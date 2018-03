Bientôt la Coupe du monde… et déjà son album Panini

Avis aux candidats collectionneurs, l’album Panini de la Coupe du monde est mis en vente à partir d’aujourd’hui en Belgique. Les échanges de petites vignettes à l’effigie des joueurs de football vont bientôt pouvoir commencer dans les cours de récréation ou au bureau. Mais saviez-vous que ces fameux autocollants sont fabriqués à Modène, dans le nord de l’Italie. Nous avons visité l’usine.

Vendeur de journaux et collectionneur acharné, Giuseppe Panini a transformé les footballeurs en objets de collection. D’abord dessinés sur de simples cartons, les héros du gazon s’achètent et s’échangent aujourd’hui sous forme de vignettes autocollantes partout dans le monde. Giacomo Giorgi, responsable des ventes chez Panini est, bien sûr, un passionné. " Tous les enfants ont joué avec les stickers en Europe, et après, dans les années 80, à l’extérieur de l’Europe aussi. "

30 millions d’autocollants par jour

350 personnes s’activent pour fabriquer quotidiennement plus de 30 millions d’autocollants à l’aide de machines parfois cinquantenaires. Les premières impriment les sujets sur de grandes feuilles, les secondes découpent, mais c’est un peu plus loin, au niveau du mixage, que réside l’un des secrets de la réussite Panini, dont la machine a été inventée par Umberto Panini, l’un des quatre frères créateurs. "Il a créé des machines qui garantissent un mix parfait. Vous ne pourrez jamais trouver dans le même sachet deux stickers qui ont le même numéro."

Chaque vignette est tirée au même nombre d’exemplaires

Pas de double, donc, dans une même pochette et pas de numéros imprimés en nombre réduit pour créer la rareté. Panini imprimera autant de Neymar que de Vertonghen. À défaut d’être rare, l’album Coupe du monde 2018 sera malgré lui historique. Pour la toute première fois depuis 1970, l’Italie, non qualifiée pour le Mondial, n’y figurera pas.

Et cet album Panini est distribué dans plus de 120 pays dans le monde.