Babyelefant, knuffelcontact, samfundssind... quels sont les mots de l'année en Europe ?

À la fin de chaque année, certains pays européens élisent leur mot de l'année. Et, en cette année 2020, la crise du coronavirus aura aussi influencé la linguistique. Entre le classique "Corona-Pandemie" en Allemagne et le concept danois "samfundssind", faisons un tour d'horizon.

Belgique: "knuffelcontact"

En Flandre, "le mot de l’année" est désigné lors d’une élection en ligne organisée par la VRT et le dictionnaire Van Dale. Et c'est un mot qui réchauffe un peu le cœur en ces temps difficiles: Le knuffelcontact, que l’on pourrait traduire par "contact câlin", que l'on peut enlacer, serrer dans ses bras. Il est défini dans le Van Dale en ligne comme une personne, en dehors des membres de notre famille, avec qui on peut avoir des contacts physiques étroits, en l’occurrence pendant la crise du corona.

Du côté francophone, la RTBF s’associe au journal Le Soir qui, depuis plusieurs années, mène l’opération du nouveau mot de l’année, en collaboration avec le centre de recherche VALIBEL (UCLouvain).

Pays-Bas: " anderhalvemetersamenleving"

Aux Pays-Bas aussi, le mot de l'année est un mot composé: "anderhalvemetersamenleving" = littéralement "société de 1,5m". On est tenu de respecter une distance d’un mètre et demi lors de contacts entre les personnes en temps de Covid. Mais ce qui est assez formidable avec la langue de Vondel, c’est qu’on peut presque inventer n’importe quel terme, juste en collant deux mots.

Autriche : "Babyelefant"

Le mot de l'année en Autriche est aussi en lien avec les distanciations sociales. Mais les Autrichiens sont plus originaux que les Néerlandais: le gouvernement a lancé une campagne pour inciter les citoyens à respecter les règles et a utilisé l'image d'un bébé éléphant pour symboliser le mètre (et demi) à conserver entre les individus.