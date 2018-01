Avis aux hommes, ce caleçon protège vos bijoux de famille des ondes téléphoniques

En matière de nouvelles technologies, c'est le Consumer Electronic Show (CES) de Las Vegas qui attire tous les regards en ce moment. Depuis mardi et jusqu'au 12 janvier, les grands noms de la high tech présentent leurs nouveautés au public. À côté des innovations de géants comme Apple, LG ou Samsung, certaines entreprises dévoilent des innovations insolites (comme l'atteste notre top 5). D'autres produits sont même dépourvus de la moindre particule électronique. C'est le cas de Spartan et son boxer anti-ondes.

Plus de 8 milliards de téléphones portables seraient en circulation dans le monde, un chiffre en constante augmentation. Avec ce succès, les ondes électromagnétiques ont envahi nos vies et remplissent nos poches et nos sacs et pourraient être néfastes pour ces messieurs. Par exemple, dans une poche proche de l'appareil génital masculin, le GSM peut faire surchauffer les spermatozoïdes et réduire la fertilité selon une étude du Central European Journal of Urology. La marque française Spartan prend le problème à bras-le-corps.