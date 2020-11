Avignon : les parents ne peuvent plus jeter leurs enfants par-dessus la grille de l’école

C’est un rappel à l’ordre pour le moins inhabituel qui a dû être fait dans une école primaire d’Avignon.

Depuis la rentrée scolaire, les parents retardataires avaient en effet pris la mauvaise habitude de lancer leurs enfants par-dessus la grille d’entrée de l’établissement.

Si aucun d’entre eux n’a pour le moment été blessé, la direction a immédiatement fait placer des pancartes interdisant cette pratique. On y voit un dessin où un adulte propulse littéralement un enfant au-dessus d’une grille avec la mention : "je ne lance pas mes enfants par-dessus le portail !"

Interviewé par La Provence, le journal local, la directrice explique que cette pratique a été initiée par une famille. "On a eu le cas d’un parent qui est arrivé en retard et, dans la précipitation, a jeté son enfant par-dessus le portail et on s’est rendu compte que de nombreux parents avaient pris l’habitude d’utiliser cette méthode".

Si le message peut faire rire, l’école compte bien faire cesser cette pratique en affichant en gros les horaires auxquels les parents doivent déposer leurs enfants.