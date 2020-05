Avec son petit avion, il survole les centaines d’avions de ligne cloués au sol aux USA

"J’ai récemment survolé LAX, Mojave, Victorville, San Bernardino et Los Angeles Harbor sur un avion privé. Les scènes de stockage des avions sont sans précédent avec plus de 600 avions cloués au sol à Victorville, Mojave et l’aéroport de San Bernardino. Les mêmes scènes de stationnement se sont produites au port de Los Angeles avec beaucoup de navires de croisière qui y sont amarrés" voilà ce que déclare cet instructeur de pilotage sur son compte Youtube.

L’occasion de découvrir en images, l’ampleur de la crise actuelle vécue dans le secteur aérien mondial, ou la plupart des flottes des compagnies sont actuellement clouées au sol.