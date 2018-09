Aux Etats-Unis, un concours récompense la meilleure façon... d'appeler son conjoint en hurlant

"Darrell, le dîner est prêêêêêt !" : voilà le cri lancé par une candidate d'un concours un peu particulier à Des Moines (Etats-Unis). Dans cette ville de l'Iowa, les femmes sont invitées à monter sur scène lors de la "Iowa State fair" pour montrer leurs talents vocaux quand il s'agit... d'appeler son conjoint.

Comme le rapporte le média "Now This" dans la vidéo à voir ci-dessus, tout se déroule le plus sérieusement du monde. Un jury est évidemment chargé de donner des points en fonction de sa première et dernière impression.

En 2017, la gagnante s'appelait Bonnie Swalwell Eilert. A 89 ans, elle s'est distinguée avec sa façon de hurler "Roy, tu m'entends ? Viens ici tout de suite".

Une version "enfant" existe aussi. Et là il s'agit d'appeler... sa maman. Signe que c'est bien sur les femmes que reposent de (trop) nombreuses responsabilité au sein du noyau familial.