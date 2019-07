Australie: un père et son fils découvrent une bouteille à la mer de plus de 50 ans

Un demi-siècle, c’est le temps durant lequel la bouteille dénichée par Paul Elliott et son fils sur la côte ouest de la péninsule d’Eyr, est restée immergée dans les flots. C’est du moins ce que laisse penser la date de la lettre qui était nichée dans la bouteille de verre. "Quand mon fils est arrivé avec ça, j’ai cru que c’était un canular", a raconté Paul à l’antenne australienne d’ABC. Alors qu’ils péchaient, l’homme et son fils ont sorti l’objet de l’eau et cassé la bouteille afin de ne pas abîmer le message qu’elle contenait. "C’est fantastique et absolument incroyable", s’est aussi réjoui l’homme.

La missive, manuscrite, est signée de la plume d’un certain Paul Gilmore. Il se présente comme un jeune anglais de 13 ans, naviguant sur un bateau le long de la côte ouest australienne. Il indique aussi une adresse à Melbourne et demande à quiconque trouvera la lettre de lui répondre. Sans attendre, la chaîne de radio ABC s’est basée sur le témoignage de Paul et de son fils afin de retrouver l’auteur de ce message. L’équipe radiophonique a retrouvé le frère et la sœur de Paul Gilmore qui ont expliqué que leur famille a vécu en Australie jusqu’en 1973 avant de repartir en Angleterre. L’enfant qui a écrit le message, désormais adulte, est quant à lui en croisière dans la mer Baltique. Paul Elliott et son fils devront donc attendre pour le rencontrer.

De leur côté, les experts de l’océan affirment que vraisemblablement, la bouteille n’est pas restée dans l’eau pendant 50 ans. L’océan étant toujours en mouvement, elle aurait été emportée par les flots mais le message a semble-t-il été enterré sous le sable pour réémerger récemment.