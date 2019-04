Australie: les vaches tuent chaque année plus de personnes que les serpents ou requins

La faune australienne est réputée pour être l'une des plus hostiles. Si crocodiles, serpents, requins ou moustiques peuvent faire des ravages, ils ne sont pourtant pas les animaux qui font le plus de victimes.

Ainsi comme le rapporte ABC, le Bureau des statistiques australien vient de fournir des indications sur les animaux qui causent le plus de victimes dans le plus grand pays d'Océanie. Et à en croire ces chiffres, il semblerait que les vaches et les chevaux soient en tête du classement au cours de la dernière décennie.

Selon les chiffres fournis par le bureau des statistiques australiens, ce sont 60 personnes qui ont été tuées par des mammifères divers, 17 personnes ont été tuées par des croco­diles, 23 par des serpents et autres lézards, tandis que 26 ont trouvé la mort à cause des requins entre 2008 et 2017. Ceux-ci ne dépassent donc pas le nombre de 77 victimes liées à du bétail.

Pour rappel, l'Australie compte près de 30 millions de têtes de bétail dans le pays, l'une des raisons qui explique ce nombre important de décès liés à des accidents de la route ou d'autres raisons inconnues.